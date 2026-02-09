Menu Rechercher
Le nouveau troll hillarant du PSG sur l’OM

Par Allan Brevi
PSG 5-0 Marseille

Alors que le PSG a largement remporté le Classique ce dimanche soir (5-0) à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, grâce notamment à un grand Ousmane Dembélé, le club de la capitale a enchainé les petites blagues sur son rival historique. En effet, pendant le match le club a publié sur X : « c’est déjà plié ? » ou encore « 74’ I ET 1, ET 2, ET 3, ET 4, ET 5 », amusant les supporters parisiens.

Paris Saint-Germain
⚽️ Buuuuuuuuuuuuut de Germain ! 🤯

#PSGOM I #LeClassique
Voir sur X

Ce lundi, lendemain de cette victoire historique, le CM du compte a récidivé avec un nouveau troll envers l’OM : « Buuuuuuuuuuuuut de Germain ! (75-0) ». Une petite blague, avec le numéro 75 en hommage à la ville de Paris. Le post fait déjà le tour des réseaux sociaux !

