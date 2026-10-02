Le PSG remporte une bataille judiciaire contre Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain a remporté une bataille juridique face à Kylian Mbappé. Selon l’AFP, l’enquête dont faisait l’objet le club parisien pour harcèlement moral à l’encontre de son ancien joueur a débouché sur un non-lieu. L’actuel avant-centre du Real Madrid avait attaqué le PSG devant la justice pénale, ce qui avait entraîné l’ouverture d’une information judiciaire. Elle avait été ensuite retirée, en juillet 2025.

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En mai 2026, faute d’avoir établi « de charges suffisantes », les juges d’instruction parisiens ont prononcé un non-lieu, a indiqué l’une des sources proches du dossier interrogée par l’AFP. Un an plus tôt, les avocats de Mbappé avaient retiré leur plainte contre X pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature déposée le 16 mai et qui avait entraîné l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Paris le 24 juin et la saisie de deux juges d’instruction. Avec cette plainte, Mbappé désirait dénoncer son placement dans le loft du PSG, à l’été 2023, lorsque le club francilien avait imposé un ultimatum à son ancien joueur : prolongation ou départ.