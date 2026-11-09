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Premier League

Aston Villa : Unai Emery explique pourquoi il a quitté le terrain

Par Allan Brevi
1 min.
Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa @Maxppp
Man United 4-4 Aston Villa

Unai Emery a expliqué les raisons de son départ prématuré vers le tunnel d’Old Trafford, ce dimanche, lors du spectaculaire match nul entre Manchester United et Aston Villa (4-4). Alors que Patrick Dorgu venait d’égaliser à la 96e minute, l’entraîneur espagnol a été aperçu en train de regagner les vestiaires avant même le coup de sifflet final. Une scène qui a suscité de nombreuses interrogations, alors que les Villans venaient de laisser échapper une avance de deux buts.

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Interrogé après la rencontre, Emery a assuré que son geste n’était lié à aucune réaction de colère ou d’agacement, mais simplement à une confusion sur le temps restant. « Aucune émotion. Ils ont marqué à la 96e minute et il y avait six minutes de temps additionnel. Je pensais que le match était terminé », a-t-il expliqué. Face à l’insistance du journaliste de Sky Sports, le technicien a même fini par s’agacer : « ils ont marqué le but à la 96e minute. Vous me demandiez pourquoi j’étais parti avant. Parce que la 96e minute et 30 secondes, c’est à ce moment-là que nous avons donné le coup d’envoi. Mon anglais est très mauvais, mais est-ce clair ou non ? »

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