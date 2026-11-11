Équipe de France : Kylian Mbappé vers un forfait !

Plus tôt dans la matinée, la FFF a annoncé que le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé (27 ans), n’avait pas participé à la séance d’entraînement du jour, à la veille du match de Ligue des Nations contre l’Italie. Resté aux soins, le joueur du Real Madrid devrait bien manquer le choc de San Siro.

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Selon L’Équipe, Mbappé ressent une gêne aux ischio-jambiers et n’a donc pas été en mesure de s’entraîner ce matin. L’attaquant ne devrait toutefois pas rentrer à Madrid, puisqu’il est espéré pour la réception de la Turquie dimanche prochain à Bordeaux.