Coup de tonnerre, le transfert de Zion Suzuki au PSG tombe à l’eau !

C’est la loi du mercato, fait de rebondissements et de revirements parfois soudains. Alors qu’il était annoncé tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain depuis plusieurs jours, Zion Suzuki ne débarquera pas dans la capitale française. Un accord avait pourtant initialement été trouvé entre le portier japonais de 23 ans et le club double champion d’Europe en titre. Parme avait également trouvé un terrain d’entente avec Paris autour d’un transfert estimé à 35 millions d’euros.

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La question était plutôt de savoir si le joueur resterait en France pour la saison à venir, ou s’il irait à la Juventus en prêt le temps d’une saison. On apprenait avant-hier que la deuxième option était tombée à l’eau, le club italien ayant coupé tout contact avec son homologue parisien, sans que l’on en sache davantage. L’idée était donc de voir Suzuki s’entraîner avec le groupe parisien dans les jours à venir, et de laisser à Luis Enrique le choix de trancher. Rester, malgré la présence de Safonov et Chevalier, ou partir en prêt ailleurs ? A priori, aucune des deux options n’est d’actualité désormais.

Les agents du joueur auraient réclamé d’importantes commissions à la dernière minute

Comme révélé par Fabrizio Romano et RMC Sport, l’accord noué entre Suzuki et Paris a capoté cet après-midi. Les représentants du joueur auraient réclamé à la dernière minute des commissions très importantes, et jugées bien trop élevées par Paris. Ce sont ces demandes qui auraient ainsi fait capoter l’opération, alors qu’elle semblait ficelée depuis plusieurs jours.

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Paris avait pourtant réservé un vol au gardien japonais ce samedi, afin qu’il puisse passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Le dossier est clos, Suzuki ne rejoindra pas Paris. Pour le moment, la hiérarchie ne change donc pas au PSG. Matvey Safonov reste le titulaire, et Lucas Chevalier sa doublure.