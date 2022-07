Pedro Nogueira, la dernière trouvaille du Stade de Reims

Habitué à dénicher des joueurs à fort potentiel à moindre coût, le Stade de Reims aime bien aussi tenter de nouvelles choses comme la mise en place depuis quelques années d'un groupe pro 2, véritable passerelle entre le groupe pro et l'équipe réserve, qui fait de lui l'un des meilleurs modèles de post-formation en Europe et qui a vu passer Nathanael M'Buku et un certain Hugo Ekitike parti aujourd'hui au PSG.

Et pour renforcer ce groupe pro 2, le club champenois a décidé de miser il y a peu sur Pedro Nogueira. Ce dernier, qui parle 5 langues (anglais, français, espagnol, brésilien, italien), est connu et respecté par les plus grands techniciens espagnols. Entraîneur de football professionnel diplômé de la fédération espagnole de football (RFEF), équivalent du diplôme UEFA PRO, il détient également un master en analyse tactique et scouting, et une licence en gestion d’entreprise (HEC Genève). Il a aussi écrit un livre, publié en Espagne et France, "l'attaque en football", concepts tactiques et applications pratiques, qui fait office de référence.