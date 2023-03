Bayern : Oliver Kahn n’envie pas la MNM

La suite après cette publicité

A quelques jours d’affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, pour le compte des 8èmes de finale retour, Oliver Kahn a livré une interview à nos confrères de L’Equipe. L’occasion pour l’ancien gardien légendaire du Bayern, devenu président du directoire du club bavarois en 2021, de revenir sur le trio offensif des Parisiens. Alors que le PSG vient d’annoncer l’indisponibilité de Neymar jusqu’à la fin de la saison à cause d’une opération ligamentaire afin de consolider sa cheville, Lionel Messi et Kylian Mbappé devront bel et bien être présents pour affronter les Munichois, ce qui ne fait pas peur Oliver Kahn.

«Malgré toute l’estime que je porte à ces trois-là, je suis très satisfait de notre effectif. À côté de nos jeunes joueurs, nous voulons avoir aussi des superstars à Munich. Et nous les avons toujours eues. Sadio Mané, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, le jeune Jamal Musiala… Regardez, je pourrais passer en revue toute l’équipe. Beaucoup de top joueurs internationaux veulent venir chez nous. Joao Cancelo aurait certainement pu aller ailleurs cet hiver» a notamment confié le président du directoire du Bayern. Il s’agira en tout cas d’une belle confrontation avec une pléthore de stars de chaque côté. Rendez-vous mercredi pour le verdict.

