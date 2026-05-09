PSG : petite alerte pour Safonov

Face à Brest demain soir, Luis Enrique devrait procéder à une revue d’effectif. Le technicien espagnol sait la menace de blessures qui guette ses joueurs après une nouvelle saison à rallonge. D’après RMC Sport, Matvey Safonov devrait par exemple faire l’objet d’une surveillance plus accrue.

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Titulaire en demi-finale retour face au Bayern Munich, le portier russe ne s’était pas beaucoup entraîné avant la rencontre, la faute à des douleurs au mollet persistantes depuis la manche aller. Il n’avait effectué qu’une seule séance collective avant le match de mercredi. Pour rappel, Lucas Chevalier est, lui, blessé à la cuisse.