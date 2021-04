OM : Valentin Rongier milite pour une Ligue 1 à 18

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille joue gros vendredi soir contre Strasbourg (21 heures). A la lutte pour la cinquième place, l'OM ne peut plus perdre de points en route pour décrocher une qualification européenne. Présent en conférence de presse avant la réception du Racing à l'Orange Vélodrome, Valentin Rongier s'est exprimé sur une Ligue 1 à 18 clubs. Une possibilité qui semblait séduire son président Pablo Longoria.

« C'est une question compliquée et ce n'est que mon avis mais, moi, je suis pour une Ligue 1 à 18 clubs. Quand on pense aux équipes qui jouent énormément de matchs, c'est dur. On tire sur la corde. Quand on enchaine, c'est très compliqué. Nantes (son ancien club) est 18e? Alors, Nantes reste en Ligue 1 et après, on la met à 18, » lâche ainsi le milieu olympien. Une vision partagée par son entraîneur Jorge Sampaoli. « Avoir moins de match, ça facilite la préparation mais nous sommes tenus d'accepter les conditions que définira la Fédération. Avoir moins de matchs, c'est favorable. » La balle se trouve dans le camp de la LFP à présent...