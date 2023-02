Ligue des Champions : la blessure de Kylian Mbappé affole le Bayern Munich et l’Allemagne

La suite après cette publicité

Le verdict est tombé jeudi un peu avant 16 heures. Le Paris Saint-Germain a publié un communiqué médical pour faire un point sur l’état de santé de Kylian Mbappé, touché à la cuisse et au genou mercredi soir face à Montpellier. «Après examens, Kylian Mbappé souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d’indisponibilité est estimée à 3 semaines.» Un terrible coup de massue sur la tête pour le club de la capitale, qui va notamment croiser le fer avec l’Olympique de Marseille en Coupe de France (8 février) et le Bayern Munich en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions (14 février).

Le boss du Bayern Munich regrette son absence

Christophe Galtier ne pourra donc pas compter sur le crack de Bondy pour jouer cette manche aller et l’un des matches les plus importants de la saison 2022-23. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe en France. Elle a aussi été pas mal commentée en Allemagne, où on suit forcément le Paris Saint-Germain d’un peu plus près depuis que l’on sait qu’il affrontera les Bavarois en C1. Questionné mercredi par Bild avant même que le diagnostic ne soit connu et confirmé, Herbert Hainer, le président munichois, a évoqué le cas Mbappé.

«Je suis désolé pour le joueur, je ne sais pas ce qu’il a. Mais voir jouer Mbappé est toujours un régal pour les yeux. S’il ne joue pas, Paris est probablement un peu plus faible, mais il faut être prêt à tout. S’il joue, nous voulons toujours nous qualifier.» Avec ou sans Mbappé, le Bayern Munich veut atteindre les 1/4 de finale, alors que Julian Nagelsmann a déjà affirmé qu’il ne croyait pas en forfait du Français. Mais avec ou sans lui en face, il est certain que ce ne sera pas la même chose. La presse allemande en est consciente, elle qui a donc évoqué le sujet. Le média faz.net a titré : "PSG vs Bayern sans Mbappé".

La presse a réagi à la blessure de Mbappé

Puis la publication allemande a ajouté : «manque de chance pour Kylian Mbappé. D’abord, il rate deux penaltys face à Montpellier, puis il doit être remplacé très tôt suite à de fortes douleurs. Le premier diagnostic ne donne aucun espoir. Kylian Mbappé, la superstar du Paris Saint-Germain, champion de France de football, sera absent pendant au moins trois semaines et sera donc forfait lors du choc de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich le 14 février. (…) Mbappé manquera également au PSG en 1/8e de finale de la Coupe de France mercredi prochain à l’Olympique de Marseille. Cependant, le champion du monde devrait être à nouveau disponible pour le match retour contre Munich le 8 mars.»

Bild s’est aussi empressé de communiquer sur la nouvelle. "Choc à Paris ! La superstar du PSG Mbappé ratera le match contre le Bayern". De son côté, Kicker a lancé : "Mbappé rate le huitième de finale aller contre le Bayern". Enfin Sport 1 a simplement titré : "Mauvaise nouvelle pour Mbappé". Malgré tout, les journaux allemands restent mesurés et n’enterrent pas le PSG. Contacté par nos soins, Tobias Feldhoff, spécialise du football allemand et journaliste pour Fussball Transfers a évoqué la perte de Mbappé pour le PSG.

Le Bayern Munich a plus de chances

«On ne peut pas dire que c’est une bonne nouvelle quand quelqu’un est blessé. Mais sur le terrain, son absence est une bonne chose pour le Bayern Munich. (…) Le Bayern craint surtout la vitesse de Mbappé. Normalement, les Bavarois devraient avoir plus de possession de balle. On imaginait que PSG allait courir et procéder en contre. Mais avec Messi et Neymar, il manque l’atout numéro 1 qui est Mbappé. Le PSG aura un gros manque de rythme et de vitesse en attaque. Donc les contre-attaques seront plus difficiles. Mais ils ont quand même assez de qualité pour battre le Bayern.»

David Hamza, également journaliste pour FT, regrette l’absence du Français : «je pense que les probabilités pour le Bayern de passer devraient être un peu plus élevées maintenant, si le meilleur joueur du PSG (à côté de Messi) rate le match. Mais c’est dommage pour les fans et pour le match qu’il soit absent. Je pense que le président Hainer a bien résumé la chose.» Moins effrayés par ce PSG sans Kylian Mbappé, les médias allemands respectent malgré tout le club de la capitale, qui a bien d’autres atouts dans sa manche pour faire tomber les Munichois.