OM : Gouiri égalise encore contre le Paris FC grâce à Harit

Amine Gouiri est décidément intenable ce dimanche soir au Vélodrome. Déjà auteur de l’égalisation marseillaise en première période, l’attaquant algérien a remis ça au retour des vestiaires pour permettre à l’OM de recoller une nouvelle fois au score face au Paris FC. Une réalisation construite avec Amine Harit, avec qui il a parfaitement combiné sur le côté droit avant de retrouver le ballon dans la surface.

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AMINE, ENCORE TOI ! 🫵🇩🇿



L’attaquant marseillais permet à l'@OM_Officiel de revenir au score. Le match est relancé 🔥

pic.twitter.com/pTRsxcZwQO — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 6, 2026

Après un rebond favorable, Gouiri ne s’est pas posé de question et a envoyé une superbe reprise de volée pour tromper Kevin Trapp. Une finition pleine de sang-froid qui permet à l’international algérien de porter son total à quatre buts en Ligue 1 cette saison et de s’offrir un doublé dans cette rencontre complètement folle.