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OM : Gouiri égalise encore contre le Paris FC grâce à Harit

Par Valentin Feuillette
1 min.
Amine Gouiri, avec l'OM @Maxppp
Marseille 2-3 Paris FC

Amine Gouiri est décidément intenable ce dimanche soir au Vélodrome. Déjà auteur de l’égalisation marseillaise en première période, l’attaquant algérien a remis ça au retour des vestiaires pour permettre à l’OM de recoller une nouvelle fois au score face au Paris FC. Une réalisation construite avec Amine Harit, avec qui il a parfaitement combiné sur le côté droit avant de retrouver le ballon dans la surface.

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Après un rebond favorable, Gouiri ne s’est pas posé de question et a envoyé une superbe reprise de volée pour tromper Kevin Trapp. Une finition pleine de sang-froid qui permet à l’international algérien de porter son total à quatre buts en Ligue 1 cette saison et de s’offrir un doublé dans cette rencontre complètement folle.

Pub. le - MAJ le
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