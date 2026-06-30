CdM 2026, Pays-Bas : l’immense déception de Van Dijk après l’élimination

Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk n’a pas caché sa déception après l’élimination des Pays-Bas face au Maroc en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Les Oranjes, pourtant devant au score durant la rencontre, ont finalement vu les Lions de l’Atlas revenir avant de s’incliner, mettant un terme à leur parcours dans la compétition.

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« Ce sont les pires moments pour un footballeur. C’est difficile à analyser pour le moment. C’était un match intense. Malheureusement, nous sommes éliminés. Par moments, ça s’est bien passé. Bien sûr, ça aurait pu être mieux, mais ça ne nous aide pas du tout. Malheureusement, on se fait encore éliminer. Je veux rentrer au plus vite pour être avec eux. C’est ma seule préoccupation pour l’instant », a déclaré le capitaine de l’équipe nationale néerlandaise dans une première réaction accordée à la NOS.