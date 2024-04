Samir Nasri fustige Emiliano Martinez

Jeudi soir, le LOSC a été éliminé de la Ligue Europa Conférence par Aston Villa. Mais depuis, on ne parle que d’Emiliano Martinez. Le gardien argentin, conspué pendant toute la rencontre, s’est encore montré décisif lors de la séance de tirs au but et en a profité pour chambrer à sa manière le public lillois. Des danses provocantes, des "chut" après chaque arrêt, le gardien de 31 ans a fait le show et cela n’a pas plus du tout. Au micro de Canal+, Samir Nasri, son ancien coéquipier à Arsenal, a aussi fait part de son agacement concernant son attitude.

«Moi, son comportement, ça m’agace parce qu’en plus, il n’était pas comme ça avant. Moi je l’ai connu très jeune à Arsenal, il était très discret. Et maintenant, ce comportement là, c’est devenu son fonds de commerce. Tu arrêtes un tir au but, tu n’as pas besoin de chambrer le public adverse en leur disant "chut" franchement. Voilà, moi, je trouve ça quand même très limite. Surtout qu’il n’a pas besoin de ça pour exister. Avec son arrêt décisif sur Kolo Muani, la séance de tirs au but face à la France, là encore ce soir… il n’a pas besoin de dire "chut" pour qu’on parle de lui», a-t-il lancé. Le message est passé…