La superbe initiative de Rayan Cherki à Lyon

Pendant longtemps, Rayan Cherki a été associé à une image de jeune homme insolent et qui ne faisait pas d’efforts tant sur le plan sportif qu’humain. Et c’est là l’une des plus grandes victoires de l’ancien prodige de l’OL : outre sa première très belle saison avec Manchester City et ses premiers pas avec l’Equipe de France, Cherki démontre qu’il est un homme avec des valeurs et des principes diamétralement opposés au profil fallacieux qui lui était fait en début de carrière.

La suite après cette publicité

De retour à Lyon ce mardi, le virtuose de 22 ans en a profité pour aller rendre visite à des enfants malades au centre hospitalier Léon-Bérard. Profitant de son temps libre pour aller égayer le quotidien de ces enfants qui souffrent du cancer, le numéro 10 de Manchester City en a profité pour trouver sa nouvelle célébration, qu’il fera en dédicace à un enfant malade lors de son prochain but. Il a également mentionné Moussa Niakhaté dans sa story Instagram avec la citation : «prochaine célébration avec le boss.» Reste à savoir s’il pourra la faire dès samedi avec la rencontre face à Leeds.