PSG : Galtier rassure pour Kimpembe

Absent du groupe parisien pour le déplacement à Turin, Presnel Kimpembe a-t-il rechuté, lui qui a été absent de longues semaines ? En conférence de presse, l'entraîneur Christophe Galtier s'est montré rassurant.

« Il était revenu dans le groupe, a joué le week-end dernier. Tout allait bien mais on lui a marché sur son tendon, il était déjà douloureux. Sur la dernière séance, on lui a marché dessus et la douleur était trop importante pour qu'il puisse participer à la rencontre. Mais rien d'alarmant pour les matches qui restent à jouer. »