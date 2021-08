Lille s'est déjà débarrassé des trois jeunes liés au transfert de Victor Osimhen

Transfert record du Napoli, l'arrivée de Victor Osimhen pour 70 millions d'euros en provenance de Lille avait soulevé plusieurs interrogations en 2020 et quatre joueurs avaient rejoint le Nord suite à la finalisation de ce dossier. Outre le gardien international grec Oréstis Karnézis (36 ans), trois autres éléments sont arrivés. Ainsi, les jeunes Claudio Manzi (21 ans), Ciro Palmieri (21 ans) et Luigi Liguori (23 ans) avaient atterri les Dogues.

Un an plus tard, le constat est assez saisissant comme le rapporte Goal Italia. Luigi Liguori a signé cet été pour Afragolese en Serie D (4e division) tandis que Claudio Manzi a rejoint définitivement Turris en Serie C (3e division). Ciro Palmieri a lui aussi quitté le club français comme l'explique le média italien.