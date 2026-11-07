Naples : la conférence de presse d’Allegri annulée au dernier moment

En pleine période de turbulences et actuellement 8e de Serie A, Naples continue de faire parler en Italie. À la veille de son affrontement face à la Lazio, le club napolitain a pris une décision inattendue en annulant la conférence de presse d’avant-match de Massimiliano Allegri, initialement prévue à 15 heures. Une décision qui a rapidement suscité des interrogations autour de la communication du club.

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Pour autant, il ne s’agirait pas d’une sanction envers l’entraîneur. Selon Sky Italia, cette annulation découle d’une volonté d’Aurelio De Laurentiis de préserver la tranquillité du groupe et de limiter les sollicitations médiatiques dans cette période délicate. Le président napolitain souhaite que ses joueurs se concentrent exclusivement sur le terrain, alors que l’équipe a entamé un stage de préparation ce vendredi 6 novembre.