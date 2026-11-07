Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

Naples : la conférence de presse d’Allegri annulée au dernier moment

Par Allan Brevi
1 min.
Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus @Maxppp
Naples Lazio

En pleine période de turbulences et actuellement 8e de Serie A, Naples continue de faire parler en Italie. À la veille de son affrontement face à la Lazio, le club napolitain a pris une décision inattendue en annulant la conférence de presse d’avant-match de Massimiliano Allegri, initialement prévue à 15 heures. Une décision qui a rapidement suscité des interrogations autour de la communication du club.

La suite après cette publicité

Pour autant, il ne s’agirait pas d’une sanction envers l’entraîneur. Selon Sky Italia, cette annulation découle d’une volonté d’Aurelio De Laurentiis de préserver la tranquillité du groupe et de limiter les sollicitations médiatiques dans cette période délicate. Le président napolitain souhaite que ses joueurs se concentrent exclusivement sur le terrain, alors que l’équipe a entamé un stage de préparation ce vendredi 6 novembre.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Naples
Massimiliano Allegri

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Naples Logo SSC Naples
Massimiliano Allegri Massimiliano Allegri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier