Liga : Osasuna s'offre Alavés en fin de match

Lanterne de rouge de la Liga avant cette rencontre, Alavés se déplaçait sur la pelouse d'Osasuna dans le cadre de la 31e journée de Liga. Le club Pampelune avait à cœur de garder sa place en première partie de tableau. Si les deux formations semblaient se quitter sur un score nul et vierge, Ante Budimir offrait la victoire en toute fin de match aux Rojillos (1-0).

La suite après cette publicité

Profitant d'une mauvaise interprétation de Ximo Navarro dans la surface, les hommes de Jagoba Arrasate trouvaient l'attaquant croate au second poteau, qui poussait le ballon dans le but de Pacheco (90+3e). Avec cette victoire, Osasuna reste 10e mais revient à égalité avec Valence (9e). Les Basques restent bons derniers du championnat et pourraient être largués au classement par Levante , qui recevra le FC Barcelone ce dimanche soir.