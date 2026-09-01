Atlético : Julián Álvarez est bien présent à l’entraînement

Alors que son nom a été associé au FC Barcelone tout au long du mercato, Julián Álvarez va, sauf changement de dernière minute, rester à Madrid sous les ordres de Diego Simeone. En effet, les Colchoneros ont jusqu’ici toujours repoussé les approches du Barça pour leur joueur phare, refusant d’ouvrir des négociations et s’opposant fermement au départ de leur attaquant vers un club concurrent.

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Julián Álvarez in training with Atletico Madrid this morning. 👀 pic.twitter.com/hDsfRyj5XN — AFC Xtra (@AFC__Xtra) September 1, 2026

Aucun départ vers un club de Premier League n’est non plus à prévoir. Le joueur a refusé de revenir à Manchester City et a également décliné la possibilité de rejoindre Arsenal, malgré des discussions avec Mikel Arteta. Mais d’après des vidéos de l’entraînement de l’Atlético relayées sur les réseaux sociaux, Julián Álvarez est bien présent avec le groupe ce mardi, même en ce jour le plus long du mercato. Un signe supplémentaire que l’attaquant argentin devrait bien poursuivre l’aventure avec les Colchoneros.