ESTAC - OM : les compositions officielles

Ce dimanche, on a le droit à un duel en clôture de la sixième journée de Ligue 1 entre l’ESTAC et l’Olympique de Marseille. À domicile, les Troyens s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Patrick Beach dans les cages derrière Lucas Maronnier, Adrien Monfray, Junior Diaz et Paolo Gozzi. Le milieu de terrain est assuré par Antoine Mille et Iron Gomis avec Mouhamed Diop comme sentinelle. Devant, Jérémy Le Douaron et Kandet Diawara sont soutenus par Dermane Karim.

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De leur côté, les Phocéens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jeffrey De Lange qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kelyann Bezahaf, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri en défense. Nouhoum Kamissoko et Himad Abdelli composent l’entrejeu avec Angel Gomes un cran plus haut. Devant, Amine Gouiri est en attaque avec Amine Harit et Igor Paixao à ses côtés.

Les compositions

ES Troyes AC :

Olympique de Marseille :