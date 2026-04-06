Barça : les raisons de la colère de Lamine Yamal après le match face à l’Atlético

Était-ce un caprice ou une simple désillusion ? Lors de la victoire du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid au Metropolitano (1-2), Lamine Yamal a quitté le terrain assez frustré, sans célébrer le but vainqueur de Robert Lewandowski et en passant devant Hansi Flick sans s’arrêter. Le jeune prodige catalan, auteur d’une performance remarquable dans l’antre des Colchoneros, n’a pourtant pas réussi à trouver le chemin des filets. Après la rencontre, le journaliste Jose Alvarez Haya a expliqué la situation du joueur chez El Chiringuito. De la pure frustration !

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« La colère de Lamine était due au match. Il a créé beaucoup d’occasions et n’a pas réussi à marquer, il a une grande faim et veut contaminer le reste » a-t-il indiqué. Pour rappel, Flick avait même rapidement relativisé à la fin de la partie à Madrid montrant qu’aucune tension n’avait surgi dans le groupe. Un état d’esprit que le phénomène de 18 ans montre régulièrement à son coach, mais qui interroge parfois. De plus, cette rage positive, montre à quel point sa carrière est dictée par une exigence extrême. Toujours leader au classement, Yamal peut souffler un grand coup, car sa formation a sept points d’avance sur le second.