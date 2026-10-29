Philippe Diallo évoque un 3e pays pour co-organiser la Coupe du Monde 2038

La France va bel et bien tâter le terrain pour l’organisation de la Coupe du Monde 2038, confirme aujourd’hui Philippe Diallo à Ouest-France. «Ce projet de Final 4 (juin 2027, ndlr) en France s’inscrit dans une ambition plus globale. Nous aimerions aussi organiser l’Euro de futsal (en 2030). Puis, il y a un projet peut-être plus fort qui est de candidater à une future Coupe du Monde, assure le président de la FFF. Il faut déjà connaître le cahier des charges. On est passé de 32 à 48 équipes participantes. À 48, il faut au moins seize stades de grande taille. Donc, pour la France, ça veut dire qu’il faut s’allier avec d’autres pays.»

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Cette association est toute trouvée par le patron de la Fédération. Il s’agirait de l’Allemagne, qui a déjà émis le souhait d’une organisation pour 2038 ou 2042. «Je dirais que nous entretenons d’excellents rapports avec la Fédération allemande, et que ce serait un beau symbole pour donner un souffle nouveau à notre football européen des nations, mais aussi au continent tout entier», poursuit Diallo. Un troisième pays pourrait également intégrer le dossier. «On commence à avoir quelques idées mais ce sont des projets très lourds, dans lesquels il faut aussi, bien évidemment, le soutien des pouvoirs publics et de l’État français en ce qui nous concerne, donc dépendant aussi de l’élection présidentielle qui aura lieu dans quelques mois.» Surtout si le Mondial passe à 64 équipes…