Rafael Nadal rêve de voir Mbappé au Real Madrid

Rafael Nadal ne l’a jamais caché, le Real Madrid est son club de cœur. Le tennisman légendaire de 37 ans a accordé une interview diffusée lundi sur la chaîne espagnole Movistar+, dans laquelle il en a profité pour faire une petite déclaration à Kylian Mbappé. Le Bondynois, lié à la Casa Blanca depuis plusieurs saisons déjà, est attendu tôt ou tard dans la capitale espagnole. Rafael Nadal serait prêt à dérouler le tapis rouge pour lui. «Le Real Madrid a bien commencé sa saison, mais nous n’en sommes qu’au début. Il y a des blessures importantes comme Courtois, Militao ou Vinicius… Les Madrilènes ont également fait un recrutement spectaculaire comme Bellingham, mais il serait utile d’avoir plus d’attaquants. J’accueillerais Mbappé à bras ouverts. Qui n’aime pas Mbappé ?», déclare-t-il dans un premier temps.

Rafael Nadal poursuit sur le refus de l’attaquant du PSG de venir auparavant : «Il n’a aucune obligation de venir quand nous, les fans, le lui demandons. S’il vient, je lui en serais reconnaissant, pas rancunier». L’Espagnol spécialiste de terre battue aborde enfin un sujet plus utopique, à propos de devenir président du Real Madrid un jour. «Je n’ai pas ce rêve, mais j’aimerais bien. Mais pour l’instant, il n’y a rien à dire, parce que nous avons le meilleur président possible. Ensuite, la vie prend de nombreux virages et il faut se demander si l’on est capable de faire certaines choses. Je ne pense pas que je remplisse les conditions pour en être un.»