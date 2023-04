Serie A : l’Udinese arrache le match nul face à Monza

Duel de milieu de tableau en ce début d’après-midi en Serie A. L’Udinese (11e) recevait Monza (13e) lors de cette 29e journée du championnat italien. Deux équipes qui n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Les Bianconeri débutaient idéalement la rencontre en ouvrant le score par l’intermédiaire de Sandi Lovric (1-0, 18e). Malgré une possession largement favorable aux Biancorossi (68%), les hommes d’Andrea Sottil viraient en tête à la pause.

Mais au retour des vestiaires, les coéquipiers de Matteo Pessina revenaient le couteau entre les dents. Ils égalisent d’abord grâce à Andrea Colpani (1-1, 48e), puis ils prenaient quelques minutes plus tard l’avantage avec une frappe surpuissante du prometteur Nicolo Rovella (1-2, 56e). Après ce double coup de massue sur la tête, les locaux n’arrivaient plus à se remettre sur le droit chemin. Mais dans le temps additionnel, les partenaires de Florian Thauvin (rentré en cours de jeu) obtenaient un pénalty inespéré. Une énorme opportunité que ne ratait pas Beto (2-2, 90e+2). Avec ce nul obtenu sur le gong (2-2), l’Udinese remonte provisoirement d’une place au classement (10e), mais concède un deuxième match sans victoire. Monza, pour sa part, stagne au 13e rang et enchaîne une quatrième rencontre sans succès.

