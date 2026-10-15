Coupe de France : le tirage complet du 6e tour

Le cinquième tour de la Coupe de France a rendu son verdict le week-end dernier. Mais pas le temps de souffler pour les équipes encore en lice, car le tirage au sort du sixième tour, qui se disputera les 24 et 25 octobre prochains, a démarré ce lundi 12 octobre pour se terminer ce jeudi 15. Comme d’habitude, le tirage au sort se faisait région par région. Paris-Ile-de-France et la ligue Méditerranée ont été les premiers fixés.

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Côté francilien, les favoris de ce 6e tour seront logiquement les trois clubs de Ligue 3 engagés, à savoir Paris 13 Atletico, Versailles 78 FC et le Fleury 91 FC. Dans la ligue Méditerranée, le seul représentant de la Ligue 3, l’AS Cannes, ne connaît pas encore son adversaire puisque le match du 5e tour entre Beausoleil (R2) et Saint-Didier Pernoise (R2) a été arrêté en raison d’incidents. Idem en Ile-de-France avec le match Salésienne de Paris (R2)-AS Chatou (R1), dont le vainqueur doit affronter la VGA Saint-Maur (R2).

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Les clubs de Ligue 3 vont devoir batailler

En Auvergne-Rhône-Alpes, il reste encore 40 équipes en lice, dont seulement trois de Ligue 3 : Le-Puy-en-Velay, Bourg-en-Bresse Peronnas 01 et Villefranche Beaujolais. En Corse, ils ne sont plus que quatre, dont trois équipes de National pour tenter de faire tomber Bastia (L3). En Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’en Occitanie, pas de pensionnaire de Ligue 3 en vue, tandis que l’US Orléans sera le seul défenseur de la troisième division dans la région Centre-Val de Loire.

Scénario identique pour Thionville-Lusitanos dans le Grand Est, La Roche FC dans les Pays de la Loire et l’US Concarneau en Bretagne. La Normandie verra trois pensionnaires du troisième échelon tenter de passer au tour suivant. Deuxième de Ligue 3, le FC Rouen se rendra sur le terrain de la R2, Mézidon, QRM se déplacera à Coutances (R1), tandis que Saint-Lô (N2) a tiré le gros lot avec le Stade Malherbe Caen. Enfin, ce tirage du 6e tour a pris fin en ce début de soirée avec la région Hauts-de-France. Un tirage favorable aux deux clubs de L3, Valenciennes et Amiens, opposés respectivement à Gravelines (R1) et Steenvoorde (N2).

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Ile-de-France

Cergy Pontoise FC (R2) - Fleury 91 FC (L3)

Poissy FC (R2) - AS Saint-Ouen L’Aumône (N2)

Brétigny FCS (N2) - Paris 13 Atletico (3)

US Saint-Denis (R1) - Versailles 78 FC (L3)

CSM Clamart (D1) - Les Ulis CO (R1)

Vélizy ASC (D2) - Maisons-Alfort FC (R3)

Val Yerres Crosne (R2) - JA Drancy (N2)

VGA Saint-Maur (R2) - Salésienne de Paris (R2) ou AS Chatou (R1) - VGA Saint-Maur (R2)

Trappes ES (R2) - Racing Club de France (N1)

Tremblay FC (R2) - CA Vitry (R2)

Longjumeau FC (D1) - Linas-Montlhéry ESA (N2)

Méditerranée

Riviera FC (N2) - Istres (N1)

Toulon (N1) - Mandelieu-la-Napoule (N2)

Fréjus-Saint-Raphaël (N1) - Fos-sur-Mer (N2)

Endoume (R1) - Manosque (R2)

Beausoleil (R2) ou Saint-Didier Pernoise (R2) - Cannes (L3)

Auvergne-Rhône-Alpes

Génération Emblavez Jeunes (R3) - ES de Veauche (R3)

FC Haut d’Allier (D1) - FC Cournon d’Auvergne (R2)

Roannais Foot 42 (R1) - Lyon La Duchère (N1)

Montluçon (R1) - AS Montferrandaise (R2)

FC Muzolais (D2) - Saint-Paul-en-Jarez (R3)

Ambert Livradois Sud FC (R2) - Le-Puy-en-Velay (L3)

US Brioude (R2) - Firminy-Insersport (R1)

Feurs (N2) - Monistrol-sur-Loire (R1)

Sucs et Lignon (R1) - Hauts Lyonnais (N1)

FC Riomois (R2) - Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne (R1)

Colombier-Satolas (R3) - Chassieu Décines (R1)

Seyssinet Pariset (R1) - La Tour Saint-Clair (R2)

Ain Sud (R2) - Bourg-en-Bresse Peronnas 01 (L3)

FC du Foron (R1) - GFA Rumilly Vallières (N1)

Pont de Cheruy Chavanos (R2) - Entente Sportive Tarentaise (R2)

Entente Crest Aouste (R1) - Olympique de Valence (R1)

Domarin (R3) - Villefranche Beaujolais (L3)

Chambéry Savoie Football (R1) - Manival (R2)

Argonay (D2) - Limonest Dardilly Saint-Didier (N1)

Cernex (D2) - Rhône Crussol Foot 07 (R2)

Corse

FC Borgo (N1) – FC Balagne (N2)

SC Bastia (L3) – AS Furiani (N1)

Bourgogne Franche-Comté

ASA Vauzelles (R2) – USC Cosne (R1)

ASPTT Dijon (N2) – EF Villages (R1)

AS Baume-les-Dames (R2) – ALC Longvic (R2)

Chevigny-Saint-Sauveur (R1) – Vesoul (N2)

FC Valdahon-Vercel (R2) – CA Pontarlier (N2)

USC Paray (R2) – Jura Dolois Football (N2)

FC Villars ISMCB (R2) – IS Selongey (N2)

AS Levier (R2) – Chalon (N2)

Racing Besançon (N2) – US Saint-Vit (R1)

Centre Val-de-Loire

Blois Foot 41 (N2) – US Orléans (L3)

ACP Tours (R2) – Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N1)

FC Déols (R3) – Massay (R3)

US Mer (R3) – Bourges FC (N1)

FC Montlouis (N1) – Union Foot Touraine (N1)

AS Contres (R2) – Vierzon (N2)

Grand Est

ASL Koetzingue (R1) – Mulhouse Foot Réunis (R1)

US Reipertswiller (R1) – AS Hoerdt (R2)

FCOSK 06 (R1) – FCSR Haguenau (N1)

US Sarre-Union (R1) – APM Metz (N2)

CA Boulay (R1) – Racing HW 96 (R2)

SR Saint-Dié Kellermann (R1) – FC Mulhouse (N2)

Vitry FC (R2) – CS Sedan Ardennes (R1)

Still Mutzig (R1) – US Oberlauterbach (R2)

AS Sundhoffen (R1) – AS Blotzheim (R2)

SC Roeschwoog (D1) – ASC Biesheim (N1)

AS Montigny-lès-Metz (R3) – Dossenheim-sur-Zinsel (D1)

AS Brouviller (D2) – AS Talange (R2)

ES Villerupt-Thil (R1) – CSO Amnéville (R1)

US Vandoeuvre (R2) – Entente Centre Ornain (R2)

Côteaux Sud (R3) – FCF La Neuvillette-Jamin (R1)

Metz ESAP (R3) – SC Marnaval (R1)

FC Bogny (R1) – Thionville-Lusitanos (L3)

Val de l’Orne FC (R2) – Olympique Charleville Prix (N2)

Reims Murigny FP (R2) – ES Thaon (N2)

Cormontreuil (R1) – SAS Épinal (N1)

Pays de la Loire

Challans FC (N2) - ES Montilliers (R1)

La Roche Esof (R1) - Châteaubriant (N1)

ES Vigneux-de-Bretagne (R2) - Fontenay Vendée (N2)

Basse-Goulaine (R2) - Sablé FC (N2)

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N2) - La Suze-Roezé (R1)

USSA Vertou (N2) - Les Sables VF (N2)

US Changé (R1) - La Roche FC (L3)

Neuville-sur-Sarthe (D1) - US La Baule-Le Pouliguen (R1)

Saint-André/Saint-Macaire (D1) - Angers SCA (R3)

FC Saint-Sébastien-sur-Loire (R1) - Ol. Saumur (N1)

Derval SCNA (R2) - Le Poiré-sur-Vie (N1)

Occitanie

RC Ganges (D2) – Mende Avenir Foot Lozère (R2)

Encausse SOGA (D2) – US Castanet (N2)

Lourdes FC (R1) – FC Albères/Argelès (R1)

FC 2 Rives 82 (R1) – Stade Beaucairois (N2)

Espoir Foot 88 (R3) – Juventus Papus (R2)

FC Claira Saint Laurent (R2) – La Clermontaise (R1)

AC Garona (R3) – AS Puissalicon Magalas (R3)

EFC Vallée (R2) – Le Grau-du-Roi (R1)

FC Comtal (R2) – Balma (R1)

AS Atlas Paillade (N2) – USS Aigues-Mortes (R1)

Tarbes Pyrénées Foot (N1) ou Jeune Entente Toulousaine (R2) – Nîmes Olympique (N1)

Bretagne

AS Ginglin Cesson (N2) - TA Rennes (N2)

USF Saint-Grégoire (R2) - GSI Pontivy (N1)

OC Cesson (N2) - US Concarneau (L3)

US Janzé (R3) - Stade Pontivyen (R1)

US Montagnarde (R1) - AS Vitré (N2)

Saint-Castelbourgeois (R1) - Saint-Co Locminé (N1)

Saint-Pierre Milizac (N2) - Paotred Dispount Ergué Gaberic (R1)

Vannes OC (N2) - AS Vignoc Hédé Guipel (R1)

Perros-Louannec (R3) - US Fougères (R1)

Moréac (R3) - EA Saint-Renan (R1)

Landerneau FC (R2) - Lannion FC (N2)

Hermine Concarnoise (R3) - FC Tinténiac St Do (R1)

CPB Bréquigny (R1) - AS Saint-Jacques (R2)

COB Saint-Brieuc (R1) - Plaintel SP (R1)

Stade Plabennecois (R1) - Stade Briochin (N1)

Nouvelle-Aquitaine

Bressuire (R1) - Panazol (N2)

SA Mérignac (R1) - Angoulême (N1)

Stade Bordelais (R1) - Mérignac Arlac (N2)

Guéret (R2) - Trélissac (N2)

Libourne (R2) - Niort Saint-Florent (R2)

Nueillaubiers (R1) - Avenir 79 (R2)

Saint-Emilion (R2) - Rochefort (R2)

Cestas (N2) - Le Bouscat (R1)

ESA Brive (R1) ou Thouars (R1) - Périgny (R1)

Chambéry (R2) - Cozes (R2)

Anglet (N2) - Sud Corrèze (R1)

Limoges Lafarge (R3) - Asmur (R1)

3 Vallées 86 (R2) - Buxerolles (R1)

Marmande (R1) - Aviron Bayonnais (N1)

Boulazac (R1) - FC Bassin d’Arcachon (N2)

Normandie

Mézidon (R2) – FC Rouen (L3)

Val de Risle (D1) – Sotteville-lès-Rouen (R1)

Coutances (R1) – QRM (L3)

Yvetot (R2) – Avranches (N1)

Verson (R3) – La Ferté Bagnoles (R1)

Fécamp (R2) – Grand Quevilly (R1)

Saint-Lô (N2) – Stade Malherbe Caen (L3)

Saint-Marcel (R1) – Vire (N2)

Offranville (R3) – ASPTT Caen (N2)

Hauts-de-France

Esches Fosseuse (D2) - Cambrai OMCA (R3)

Villers-Bretonneux (D1) - Montreuil-sur-Mer (R2)

Lesquin (R2) - Choisy-au-Bac (R2)

Violaines (D2) - Péronne (R3)

Gravelines (R1) - Valenciennes (L3)

Feignies-Aulnoye (N1) - Croix (N2)

Chauny (R3) - Orchies (R1)

Chateau-Thierry Étampes (R3) - Saint-Omer US (R1)

Steenvoorde (N2) - Amiens SC (L3)

Chaumont-en-Vexin (R3) - RC Calais (R1)

Blériot-Plage (R3) - Neslois (R3)

Hordain (R2) - Marcq-en-Barœul (R1)

Senlis (R2) - Saint-Amand-les -Eaux (N2)

Saint-Martin-lez-Tatinghem (R3) - Genech (R3)

Amiens RIF (D1 Somme) - Vermelles (R3)

Béthune Stade (R1) - Amiens Portugais (R2)

Tourcoing US (R1) - Biache-Saint-Vaast (R2)

Marquette (R3) - Pays du Valois (N1)

Loon-Plage (R1) - Calais Beau Marais (R2)

La Montoye (D2) - Le Touquet (R1)

Compiègne (R1) - Chambly (N1)