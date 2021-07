Euro 2020 : José Mourinho fracasse les Bleus

Avant le coup d’envoi de l’Euro 2020, le retour de Karim Benzema en équipe de France avait provoqué une vague d’optimisme autour des hommes de Didier Deschamps. La victoire inaugurale face à l’Allemagne en donnant une sensation de puissance avait renforcé le statut de favori des Bleus dans cette compétition. De leur côté, les médias se régalaient à évoquer le trio Benzema-Griezmann-Mbappé, que beaucoup de pays étaient censés nous envier.

Au final, les champions du monde en titre se sont fait sortir dès les huitièmes de finale par la modeste équipe de Suisse. Le premier très gros échec pour DD depuis qu’il est à la tête des Tricolores. Et pour José Mourinho, les Bleus ont mérité leur sort. « En étant arrogante, la France a manqué l’opportunité de remporter un nouvel Euro, d’être à la fois champion du monde et d’Europe. Il y a un potentiel incroyable dans cette équipe. Aucune comparaison possible en termes de talents avec les autres équipes. C’est une meilleure équipe que l’Angleterre, une meilleure équipe que l’Italie, mais le football les a punis. Et c’était mérité », a-t-il déclaré sur TalkSPORT, avant de poursuivre sur sa lancée.

Même Deschamps en prend pour son grade

« Ils ont débuté le match contre la Suisse avec arrogance. La façon dont ils ont joué et débuté c’était arrogant. Ils ont fait des changements à temps et ont détruit la Suisse en 20 minutes et c’était incroyable. Le plus beau football que j’ai vu durant cet Euro, c’était le jeu de la France contre la Suisse ». Enfin, même Didier Deschamps a pris une petite tape derrière la tête suite à son fameux coaching face aux Helvètes.

« Quand ils ont marqué le troisième but, le football a justement décidé de les punir à cause de la façon dont ils ont célébré, dont ils ont réagi, à cause des changements que Deschamps a faits. Remplacer Griezmann par Sissoko à la dernière minute sans penser au risque d’aller en prolongation. Ensuite, ils ont eu des blessures en prolongation, et ils ne s’y attendaient pas bien sûr. Le football a puni la meilleure équipe du tournoi. Pour moi, les Bleus ne doivent s’en prendre qu’à eux. Ils étaient la meilleure équipe. » Difficile de contredire le Portugais.