Ligue des Champions : Nuno Tavares allume Ruben Amorim

Fort de sa victoire contre le Sporting CP la semaine passée a l’Orange Velodrome (4-1), l’Olympique de Marseille aborde plus sereinement le match retour en se disant que tout est possible, même une première place. Ce mercredi, c’est donc au Portugal, contre le même Sporting CP, qu’ils devront confirmer leur renouveau européen.

S’il est un joueur qui se sent particulièrement investi d’une mission pour cette confrontation, c’est bien le piston gauche de l’OM : Nuno Tavares. Le Portugais, passé brièvement par le Sporting CP avant de rallier, très jeune, l’ennemi, le Benfica Lisbonne, il ne porte pas forcément dans son cœur l’équipe de Ruben Amorim. Et l’entraîneur portugais non plus.

« J’ai perdu le respect pour Ruben Amorim »

Nuno Tavares s’était plaint de quelques mots de coach adverse lors de la première confrontation. Amorim avait expliqué que c’était des choses normales pendant une rencontre : « Je ne commenterai pas ce qui a été dit. Ce sont des choses normales pendant le jeu. Peu importe, à mon avis, rien ne s'est passé ». Mais ce n’est pas passé auprès du latéral.

« Par rapport à Ruben Amorim, il a dit qu'il ne voulait pas parler de cela. Mais il sait évidemment ce qu'il a dit. J'ai perdu le respect que j'avais pour lui. On joue demain, c'est un nouveau match. Ce qui s'est passé, s'est passé », a-t-il commenté tout en ajoutant, à propos du public et du Sporting CP qu'il n'était pas venu pour se faire des amis... Bonne ambiance.