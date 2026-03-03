Menu Rechercher
Après son grave accident de voiture, Michail Antonio a retrouvé un club

Par Allan Brevi
Michail Antonio sous les couleurs de West Ham @Maxppp

Michail Antonio va officiellement relancer sa carrière. Libre depuis la fin de son contrat avec West Ham en août dernier, l’attaquant jamaïcain de 35 ans s’est engagé ce lundi avec Al-Sailiya, actuel 10e du championnat qatari. Meilleur buteur de l’histoire des Hammers avec 83 réalisations en 323 matches, Antonio signe ainsi son premier contrat depuis le grave accident de voiture dont il avait été victime en décembre 2024. Sa voiture avait percuté un arbre alors qu’il rentrait de l’entraînement, provoquant plusieurs fractures à la cuisse et une longue hospitalisation.

Al-Sailiya club نادي السيلية الرياضي
🔵 هداف وست هام سيلاوي ✍️

Welcome Michail Antonio😍💙

#نادي_السيلية_الرياضي | #alsailiya
Après des mois de rééducation, l’international jamaïcain (24 sélections, 5 buts) avait retrouvé les terrains en juin dernier avec sa sélection, entrant en jeu face au Guatemala. Quelques semaines plus tard, West Ham avait décidé de ne pas prolonger son contrat, mettant fin à une aventure entamée en 2015. Al-Sailiya a officialisé son arrivée via un message sur ses réseaux sociaux, sans préciser la durée ni les conditions financières du deal. Bonne nouvelle pour l’ancien serial buteur de Premier League.

