Man United : la direction annonce le départ d’une figure marquante

Cela bouge encore à Manchester United. En effet, le club mancunien a officialisé le départ de Richard Arnold du poste de directeur général des Red Devils après 16 années au club : «Je voudrais remercier Richard pour ses services exceptionnels à Manchester United au cours des 16 dernières années et lui souhaiter tout le meilleur pour ses projets futurs. Nous avons la chance de pouvoir faire appel aux connaissances approfondies et à l’expérience de Patrick Stewart pour assurer la stabilité et la continuité par intérim alors que nous nous lançons dans la recherche d’un nouveau PDG permanent», a déclaré Joel Glazer, co-président exécutif.

C’est Patrick Stewart qui va remplacer Richard Arnold dans l’organigramme mancunien : «Cela a été un privilège incroyable de servir ce grand club de football au cours des 16 dernières années. À travers les hauts et les bas, la constante a été le dévouement de nos employés et de nos fans. Je tiens à les remercier tous pour leur fidélité et leur engagement, et souhaite le meilleur à tous ceux qui sont associés au club pour l’avenir», a quant lui précisé Richard Arnold, le PDG sortant.