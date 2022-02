JT Foot Mercato : rien ne va plus entre Mauricio Pochettino et le vestiaire du PSG

La suite après cette publicité

Relation tendue entre Sergio Ramos et Mauricio Pochettino

Souvent gêné physiquement depuis son arrivée au Paris-Saint-Germain, Sergio Ramos poserait également problème hors des terrains. Le journal ABC révèle que le défenseur espagnol ne s'entendrait pas avec son entraîneur Mauricio Pochettino d'après une source proche du joueur. Une absence de feeling qui n'empêcherait pas les deux parties de cohabiter de manière totalement professionnelle. Le staff médical du PSG est également remis en question par le numéro 4 parisien. Ce dernier n'aurait pas du tout confiance aux physiothérapeutes du club.

Ca ne s'arrange pas entre Mauricio Pochettino et le PSG

Comme révélé en exclusivité sur Foot Mercato, Mauricio Pochettino est fatigué du PSG et n'ira pas au-delà de la saison en cours. Les choses ne s'améliorent pas dans la capitale et le technicien argentin serait mécontent des derniers mercatos de son club, et ce même pour l'arrivée de Léo Messi à Paris. Pochettino souhaitait rééquilibrer son effectif, avec Tanguy Ndombele notamment qui était la priorité de l'entraîneur parisien. Sa mauvaise relation avec Leonardo pousse également le coach à partir l'été prochain.

Chelsea prépare un mercato XXL cet été prochain

Tout juste champion du monde des clubs, les Blues de Thomas Tuchel ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Il se murmure que le club londonien va investir pas moins de 200 M€ l'été prochain. D'abord avec le Français Jules Koundé en ligne de mire, déjà pisté par le club depuis de nombreuses semaines, puis Declan Rice, l'international Anglais de West Ham, et enfin un deuxième Français puisqu'il s'agit d'Aurélien Tchouaméni, qui est aussi dans les petits papiers du Real Madrid.