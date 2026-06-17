Michel Der Zakarian de retour au FC Nantes

C’était annoncé ces dernières heures. Après avoir enfin trouvé le staff au complet, le FC Nantes a officialisé le retour de Michel Der Zakarian. L’entraîneur de 63 ans signe son troisième passage sur les bords de l’Erdre et aura la mission de faire remonter les Canaris en Ligue 1.

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Michel Der Zakarian est de retour au Club 🏡



(re) Bienvenue Coach 🫂 pic.twitter.com/8XITepRkZE — FC Nantes (@FCNantes) June 17, 2026

«Après le départ de Vahid Halilhodzic, le FC Nantes confie les rênes de son équipe première à Michel Der Zakarian, figure bien connue des Canaris, pour une durée de deux ans. Michel Der Zakarian sera entouré de ses deux adjoints, David Bechkoura et Vitorino Hilton. Jean-Marc Branger s’occupera de la performance, tandis que Romain Faure deviendra le nouveau préparateur physique. Faouzi Amza reste l’entraîneur des gardiens et Robin Freneau conserve son rôle d’analyste vidéo», peut-on lire dans le communiqué publié par le FCN.