JT Foot Mercato : Manchester United a des idées en pagaille pour cet été

Les infos du jour en France

Le coach de l'OL, Peter Bosz, a, selon L'Équipe, demandé à son directeur sportif Juninho, «un attaquant d'envergure». Aucun nom n'a filtré et ce dossier s'annonce délicat. Il espère également le renfort d'un gardien, avec en priorité André Onana, de l'Ajax Amsterdam.

The Argus explique que Brighton, intéressé par le profil de Duje Caleta-Car serait venu aux nouvelles tout récemment. L'OM espère vendre son défenseur cet été.

Les infos du jour à l'étranger

Le journal Sport explique que le marché en Premier League a à nouveau été sondé pour tenter de faire partir Antoine Griezmann. L'Équipe nous explique de son côté que la direction de Joan Laporta a également contacté la Juventus pour lui proposer les services de son international tricolore.

Dans l'édition du jour de Mundo Deportivo, on peut lire que Clément Lenglet est prêt à tout donner pour convaincre Ronald Koeman de l'inclure dans ses plans pour la saison à venir, malgré son dernier exercice en demi-teinte.

Le portier brésilien de 32 ans, Neto, fait partie des indésirables dont le Barça veut se débarrasser cet été. Et ça tombe bien, l'ancien de Valence a une belle cote, et il est notamment suivi par Arsenal et Tottenham selon les informations de Mundo Deportivo.

De retour au Real Madrid après un prêt à Tottenham, Gareth Bale, en fin de contrat en 2022, va rester. Le Gallois a dit non à la MLS selon la presse ibérique.

Les noms ne manquent pas pourtant, mais le Bayern ne parvient pas encore à se décider pour recruter un latéral droit. Dans cette short-list que dévoile Sky Sport, on retrouve Sergiño Dest (Barça), Mert Müldur (Sassuolo), Tomas Esteves (Reading) et même le Montpellierain Junior Sambia.

D'après les informations de Sky Sport Italia, Pierluigi Gollini va débarquer à Tottenham lors de ce mercato estival 2021. Le média italien précise que le gardien de l'Atalanta Bergame sera dans un premier temps prêté une saison plus une autre en option. Une option d'achat fixée à 15 M€ devrait être assortie à ce deal.

Selon les informations de Sky Italia, Tottenham et Séville sont en train de tomber d'accord pour s'échanger Erik Lamela et Bryan Gil. L'Argentin viendrait au sein du club espagnol accompagné d'un chèque de 25 M€, qui a fini de convaincre la direction andalouse de lâcher celui qui est considéré comme le plus grand espoir du football espagnol.

Le focus du jour

À Manchester United, ça avance bien sûr le dossier Raphaël Varane. C'est l'optimisme qui domine chez les Red Devils qui espèrent boucler le transfert d'ici la fin du mois de juillet. L'opération devrait avoisiner les 60 M€. Dans le même temps, MU essaye aussi d'autres pistes en défense comme avec Kalidou Koulibaly. United a même déjà fait une offre à Naples, d'environ 30M€. Proposition rejetée par le club transalpin qui en demande beaucoup plus. Kieran Trippier est lui tout proche des Red Devils selon la presse anglaise. Un accord devrait bientôt être trouvé autour d'un chèque d'environ 21M€. MU suit aussi avec intérêt Giovanni Di Lorenzo. Mais récemment, le latéral droit italien a prolongé pour 5 ans avec Naples.

En attaque ça brûle toujours autant pour Jadon Sancho. Il ne reste plus que quelques papiers à régler comme l'a avoué Ole Gunnar Solskjaer. United pourrait faire venir un autre attaquant cet été. Et c'est sur Dominic Calvert-Lewin que les dirigeants mancuniens ont jeté leur dévolu. Mais la sensation d'Everton a beaucoup d'admirateurs, ce sera donc un dossier compliqué. Autre piste en attaque, c'est Vinicius Junior. En effet, dans l'optique de faire la place en attaque, la Casa Blanca pourrait le laisser partir en prêt avec option d'achat à Manchester.

Dans le sens inverse, le Real s'intéresse à Diogo Dalot. Il était prêté à l'AC Milan, et intéresserait beaucoup Carlo Ancelotti. Donny Van de Beek lui aussi était évoqué du côté du Real Madrid, mais récemment c'est plutôt à Barcelone que son nom revient avec insistance, après l'échec du dossier Wijnaldum. Toujours dans le sens des départs, le cas de Jesse Lingard n'est pas réglé, lui qui sera en fin de contrat l'été prochain. West Ham, où il était prêté, s'intéresse beaucoup à lui. De même que le Paris Saint-Germain.

Enfin, dernier joueur à évoquer, c'est bien sûr Paul Pogba. Manchester United croit encore à une prolongation, et va tout donner. Le joueur resterait ouvert à l'idée. Mais selon nos informations le PSG se rapproche de plus en plus des exigences du clan Pogba.

Les officiels du jour

Nouveau départ d'un titi parisien. En effet, Abdoulaye Kamara, milieu de terrain de 16 ans, s'est engagé avec le Borussia Dortmund.

Le gardien de l'AS St Étienne, Jessy Moulin, s'est engagé, à 35 ans, avec Troyes, promu en Ligue 1, pour deux saisons.

Le Stade Brestois vient d'annoncer l'arrivée de Jere Uronen (27 ans). Le latéral gauche international finlandais débarque en provenance de Genk.

Andy Pelmard, jeune défenseur de l'OGC Nice, est prêté pour une saison au FC Bâle. Les Suisses disposent d'une option d'achat.

Marko Grujic, milieu international serbe de 25 ans, est définitivement transféré à Porto par Liverpool.