Ligue Europa Conférence : Monaco assure l’essentiel face au Gornik Zabrze lors du match aller

Pour son premier rendez-vous européen de la saison, l’AS Monaco avait un déplacement piégeux en Pologne, sur la pelouse du Górnik Zabrze, dans le cadre du barrage aller de Ligue Europa Conférence. Pour ce match, les Monégasques se présentaient avec une attaque largement bricolée avec Mika Biereth et Paris Brunner en pointe, accompagnés notamment de Mathys Detourbet et de Stanis Idumbo. Malgré ça, les hommes de Filipe Luís ont pourtant rapidement pris les devants grâce à Mika Biereth, parfaitement lancé par Mathys Detourbet dès la 9e minute.

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Mais cette première période n’a pas franchement emballé les spectateurs. Monaco a eu la maîtrise du ballon sans parvenir à véritablement accélérer, dans un match rendu encore plus compliqué par une pelouse particulièrement difficile. À l’Arena Zabrze, le terrain n’avait visiblement pas été changé depuis 17 ans, selon les commentateurs de Ligue 1+ et son état n’a clairement pas favorisé les enchaînements techniques. Les Polonais ont progressivement poussé, sans toutefois parvenir à égaliser avant la pause. Et on sentait une équipe monégasque en gestion.

Monaco fait le job

Tout s’est en revanche accéléré au retour des vestiaires. Lamine Camara a doublé la mise à la 51e minute d’une magnifique frappe lointaine, mais le Górnik a immédiatement réagi puisque Erik Prekop a réduit l’écart dans la foulée (1-2, 53e). On pensait que Monaco allait commencer à douter. Mais les coéquipiers de Paris Brunner, en grande forme durant la préparation, ont repris deux buts d’avance grâce à… Paris Brunner, auteur de son premier but officiel avec le club de la Principauté à la 58e minute. Une seconde période nettement plus animée après 45 premières minutes assez ternes.

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Dans une fin de match où l’AS Monaco aura encore une fois essayé de gérer son avantage, la rencontre a été un peu emballé grâce à la nouvelle réduction de l’écart polonaise. Sur un nouveau cafouillage dans la défense de l’ASM, Sondre Liseth réduisait l’écart et obligeait Monaco à stresser jusqu’au bout. Et si Eric Dier ne passait pas loin d’un but (son tir a été repoussé par le poteau), Monaco a finalement assuré l’essentiel. Monaco repart de ce déplacement périlleux avec une courte mais précieuse avance et devra désormais assurer à Louis-II lors du match retour, jeudi prochain, pour décrocher sa qualification pour la phase de ligue de la Ligue Europa Conférence.