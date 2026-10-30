AC Milan : Christian Pulišić prolonge jusqu’en 2031

C’est désormais officiel : Christian Pulisic poursuit son aventure avec l’AC Milan. Le club lombard a annoncé ce vendredi la prolongation de contrat de l’international américain jusqu’au 30 juin 2031. Arrivé en provenance de Chelsea à l’été 2023, l’attaquant de 28 ans s’est rapidement imposé comme l’un des éléments majeurs du secteur offensif rossonero. En 141 apparitions sous les couleurs milanaises, il a inscrit 44 buts, confirmant son importance dans le projet du club. Une marque de confiance forte de la direction milanaise, qui entend construire son avenir autour de joueurs clés.

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Captain America’s Rossonero mission continues ✍️ https://t.co/kpWdRPqGKj — AC Milan (@acmilan) October 30, 2026

Cette prolongation récompense également la régularité et l’influence de Pulisic, qui a retrouvé son meilleur niveau après avoir été perturbé par des problèmes physiques. Malgré un début de saison compliqué, l’Américain a progressivement retrouvé une place importante dans le onze milanais, notamment grâce à son efficacité offensive. Selon la presse italienne, son nouveau contrat devrait lui permettre de percevoir un salaire annuel de cinq millions d’euros nets, hors bonus. Avec cet engagement jusqu’en 2031, l’AC Milan sécurise l’un de ses principaux atouts offensifs pour les prochaines saisons.