OL : John Textor tacle le PSG

Nommé nouvel actionnaire majoritaire de l'OL, John Textor a annoncé vouloir voir les choses en grand. «On veut gagner des championnats, Jean-Michel (Aulas) veut revenir sur le devant de la scène européenne, moi je veux gagner la Ligue des champions. J’espère qu’on va pouvoir rêver de ça», a-t-il d'abord expliqué lors de sa conférence de présentation, où il a détaillé toutes ses ambitions avec le club rhodanien.

Mais l'actionnaire américain a également souhaité tacler le PSG et son système économique. «Je n'aime pas le modèle du PSG, j'espère qu'on va pouvoir gagner face à eux la saison à venir. Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel depuis quelques années et qu'on y amène du divertissement et de la technologie, on va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatari», a-t-il lâché, avant que Jean-Michel Aulas ne calme le jeu. «Je ne pense pas que l'OL puisse imaginer être chaque année l'adversaire le plus coriace du PSG».