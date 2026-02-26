De la D7 anglaise à révélation de la Ligue 1 : Martial Godo explose tout à Strasbourg

Depuis son rachat par BlueCo, le Racing Club de Strasbourg n’hésite pas à multiplier les arrivées lors des derniers mercatos. Si ces investissements ont été compensés par d’importantes ventes, 127,5 M€ ont été dépensés l’été dernier avec l’arrivée de 18 joueurs en Alsace, entre grands espoirs du football mondial (Kendry Paez, Julio Enciso) et paris à plus de 15 M€ (Panichelli, Hogsberg). Mais parmi ces recrues moins médiatisées, Martial Godo (22 ans) a débarqué dans les derniers jours du mercato en provenance de Fulham, pour un montant estimé à 7 M€.

La suite après cette publicité

Né en Angleterre et d’origine ivoirienne, l’ailier percutant, passé par la 7e division anglaise au FC Margate, en 2022 seulement, a longtemps été considéré comme un espoir de Fulham, qui l’avait prêté à Wigan Athletic lors de la saison 2023-24. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 37 apparitions, il est ensuite retourné à Craven Cottage, où il a disputé six matches avec les Cottagers, dont deux entrées en Premier League. De quoi attirer l’attention du pavillon BlueCo, qui l’avait déjà repéré chez les jeunes après sa sélection avec l’équipe d’Angleterre U20. Afin de lui offrir davantage de temps de jeu et sécuriser son avenir, Chelsea a décidé de l’envoyer en Alsace.

Un parcours vertigineux

Rapidement, les performances de Martial Godo ont toutefois dépassé les attentes. D’abord utilisé comme remplaçant de luxe par Liam Rosenior, il a obtenu un penalty contre Le Havre dès son premier match, avant de s’illustrer en Europe face au Slovan Bratislava avec deux passes décisives. Quelques jours plus tard, il débloquait son compteur avec un doublé contre Angers. Élu joueur du mois de décembre 2025, Martial Godo a ensuite explosé en 2026. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 26 rencontres toutes compétitions confondues, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable sur l’aile gauche depuis l’arrivée de Gary O’Neil.

La suite après cette publicité

L’Ivoirien s’est rapidement adapté au style offensif strasbourgeois et s’est montré percutant dans son couloir gauche et décisif devant le but. De quoi reléguer Sebastian Nanasi sur le banc. «Je lui ai dit à quel point il est important pour nous. Même dans les moments plus difficiles, je voulais qu’il prenne ses responsabilités. Il l’a très bien fait. J’aime beaucoup ce que fait Martial, et son jeu correspond parfaitement à celui de l’équipe. Il a beaucoup progressé dans les phases offensives. Il performe et se montre souvent décisif. Il travaille dur», avait assuré son manager.

Seul Dembélé fait mieux que lui en 2026

Avec deux dernières prestations XXL contre l’OM et l’OL, l’Ivoirien de 22 ans a étalé une technique et une explosivité qui ont fait beaucoup de mal aux défenses olympiennes. « J’ai énormément progressé dans ma prise de décision, notamment dans la zone de vérité, lors des phases offensives au moment de déclencher un tir. Je me sens plus lucide avec le ballon. Je sais mieux quand accélérer ou servir un partenaire. Cette maturité me permet d’être beaucoup plus efficace », a-t-il confié sur le site du club alsacien, lui qui n’est qu’à un but d’Ousmane Dembélé (6) en 2026.

La suite après cette publicité

« Venir de la septième division a forgé mon jeu — et l’homme que je suis aujourd’hui. J’ai cette soif de victoire sur le terrain et dans tout ce que je fais. Mais ce qui compte, c’est la régularité. Je veux continuer sur cette lancée », a ajouté l’ailier. Après s’être imposé comme l’un des atouts offensifs les plus dangereux de Strasbourg, Martial Godo devra désormais confirmer en cette fin de saison afin de s’affirmer comme un cadre du RCSA. Son rêve d’aller à la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’Ivoire est bien parti pour devenir réalité : «au début de la saison, je n’étais pas dans cette optique. Je ne pensais pas que je serais dans ces discussions, mais maintenant, c’est mon objectif principal. Ce serait un moment de fierté».