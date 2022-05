Javier Tebas donne son favori pour le Ballon d’Or

Lors d’un évènement ce mardi à Madrid, le président de la Liga Javier Tebas a évoqué le Ballon d’Or 2022 et a donné son favori. Le dirigeant de la ligue espagnol estime que le prochain lauréat de la prestigieuse récompense individuelle doit être l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema. Le buteur madrilène a remporté cette saison la Supercoupe d’Espagne, la Liga et la Ligue des Champions avec les Merengues.

« Je donnerais le Ballon d’Or à Benzema, car il le méritait déjà une autre année et il est a été à un autre niveau, avec des buts et des passes décisives », a déclaré Tebas au sujet de Benzema qui a inscrit 44 buts et délivré 15 passes décisives en 36 matches cette saison. L’international tricolore a également été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions 2021/22 par l’UEFA.