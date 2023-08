Mercato : un club mystère s’est immiscé dans le dossier Harry Kane

La suite après cette publicité

Le dossier Harry Kane devait arriver à son dénouement ce jeudi. Du moins en principe. Depuis plusieurs semaines maintenant, le Bayern Munich est à la recherche d’un numéro 9 pour mener son attaque. Thomas Tuchel avait fait de l’attaquant anglais sa cible numéro un. Le joueur, lui, après de très longues années passées à Tottenham, était enfin ouvert à un départ pour un nouveau challenge et la possibilité de gagner enfin des titres. Car l’armoire à trophée de la star anglaise est bien vide depuis le début de sa carrière.

Mais pour que ce transfert se fasse, il fallait surtout convaincre les Spurs de le lâcher. Une tâche loin d’être simple car le club anglais n’était pas vendeur sur le principe et espérait plutôt le prolonger alors que son contrat se termine en juin 2024. Les trois premières offres bavaroises ont été refusées par la direction londonienne. Mais après des semaines de négociations, ce jeudi, le Bayern Munich a enfin trouvé un accord avec Tottenham autour d’un transfert d’environ 110 millions d’euros.

Le PSG dans la course ?

Sauf que depuis cette annonce, plus de nouvelles. Et pour cause, il semble maintenant qu’Harry Kane hésite finalement à rejoindre la Bundesliga. Selon la presse anglaise et allemande, le joueur a même l’intention de rester en Angleterre et rien n’indique qu’il va accepter la proposition de contrat du Bayern Munich qui double pourtant son salaire. Le quotidien BILD dévoile quelques détails de cet impressionnant retournement de situation. Le média allemand déclare qu’il est de plus en plus probable que Kane jouera à Tottenham la saison prochaine. L’idée pour l’attaquant de 30 ans est de partir libre en 2024 pour empocher beaucoup plus dans l’argent au moment de son transfert.

Mais plus intéressant encore, selon les indiscrétions du média allemand, le buteur change doucement d’avis car il négocierait aussi avec un autre club en parallèle. BILD précise en effet que de nombreuses rumeurs circulent sur un nouveau club qui aurait fait une bien meilleure offre à Harry Kane pour l’été 2024. Le PSG est notamment mentionné comme étant ce fameux club, car la direction parisienne cherche un remplaçant à Kylian Mbappé. Chelsea et Manchester United ne sont pas à exclure également.