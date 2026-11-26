Trois semaines après son succès à Leverkusen, l’Olympique de Marseille a enchaîné un deuxième succès en Ligue Europa cette saison en s’imposant contre le Levski Sofia (1-0), ce jeudi. Unique buteur de la rencontre sur penalty (29e), Amine Gouiri a vu sa seconde tentative être arrêtée par Svetoslav Vutsov, le portier bulgare (51e). Une panenka manquée qui a relancé la rencontre et qui a forcé les Olympiens à être davantage vigilants en défense pour conserver leur court avantage au tableau d’affichage.

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Après le coup de sifflet final, Ulisses Garcia a été interrogé sur la tentative impromptue de l’international algérien (30 sélections), assurant qu’il gardait tout de même la confiance de ses coéquipiers. « Il est super important. Il marque à tous les matchs. Il a raté, ce n’est pas grave. On a confiance en lui », a expliqué le défenseur suisse auprès de Canal+. Avec cette victoire, l’OM entre provisoirement dans le top 24 de la phase régulière.