OL : la vente n'est toujours pas réglée

La suite après cette publicité

Jusqu'à quand cette vente officielle de l'Olympique Lyonnais va-t-elle être repoussée ? Ce qui devait être officialisé le 17 novembre dernier, ne l'est pas encore. Le dossier stagne, la faute à un petit document qu'il manque, en provenance de la Premier League, pour pouvoir finaliser le deal entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Le milliardaire américain veut transférer ses parts de Crystal Palace (40%) dans sa société d'Eagle Football, qui est impliquée dans les clubs de Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace et donc l’OL.

La célèbre ligue anglaise doit, encore, valider ce point pour arriver à une vente officielle. Mais l'action d'OL Bourse est encore suspendue. Ça n'a pas bougé. Selon le Progrès, aux côtés de JMA, trois membres d'Eagle Football devraient composer le conseil d'administration.