Mohamed Ouedraogo révèle ce qui l’a convaincu de signer à l’OL

Mohamed Ouedraogo n’a pas rejoint l’Olympique Lyonnais par hasard. Dans un entretien accordé au Progrès, la recrue burkinabè a expliqué que le projet sportif présenté par les dirigeants avait été déterminant dans son choix. Courtisé notamment par des clubs de Championship et Monaco, le latéral gauche de 23 ans a été convaincu après plusieurs échanges avec Benjamin Charier, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca. « Ils m’ont donné les plans de jeu, et je me suis vu dedans. C’était un autre niveau. Arriver dans l’un des cinq grands championnats, c’était ce que je voulais », a confié le joueur, qui assure avoir immédiatement adhéré à la philosophie de jeu de l’OL.

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Ce choix avait également une dimension personnelle pour l’international burkinabè. Supporté par son père, fan de l’OL, et marqué par le passage de compatriotes comme Bakary Koné ou Bertrand Traoré au club, Ouedraogo estime avoir trouvé l’environnement idéal pour franchir un cap. « Je me sens bien, à 200 %. J’adore le système et j’essaie d’apprendre encore plus », a-t-il expliqué, avec l’ambition de s’imposer malgré la concurrence et d’aider Lyon à retrouver la Ligue des Champions.