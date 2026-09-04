Al-Ittihad formule une nouvelle offre améliorée pour Anis Hadj Moussa

Al-Ittihad accélère encore pour Anis Hadj Moussa. Selon nos informations, le club saoudien a formulé une nouvelle offre à Feyenoord, s’élevant à 37,5 millions d’euros, afin de racheter les dernières années de contrat de l’international algérien. Déterminée à boucler le dossier rapidement, la formation de Djeddah entend frapper un grand coup en s’attachant les services de l’une de ses cibles prioritaires pour renforcer son secteur offensif.

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Le joueur a désormais toutes les cartes en main pour trancher sur son avenir. Al-Ittihad lui a soumis une proposition de contrat de quatre ans, assortie d’un bail longue durée particulièrement attractif. Il appartient désormais à l’ailier de 24 ans de décider s’il souhaite poursuivre son aventure sur les pelouses européennes ou céder aux avances de la Saudi Pro League.