Coupe du Monde 2026 : énorme choc entre le Portugal et l’Espagne en 1/8e de finale

Dans la nuit, le Portugal et la Croatie ont croisé le fer. Au terme d’un match animé, ce sont les Lusitaniens qui se sont imposés 2 à 1 grâce à des réalisations de Cristiano Ronaldo et de Gonçalo Ramos.

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Le Portugal passe donc les 1/16es de finale et accède aux 1/8es de finale. Et les coéquipiers de Vitinha vont hériter d’un gros morceau puisqu’ils vont affronter l’Espagne au prochain tour. La Roja a éliminé hier soir l’Autriche. L’Espagne et le Portugal se retrouveront lundi 6 juillet à 21 heures à Dallas.