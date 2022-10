Newcastle : Bruno Guimarães a discuté avec le Real Madrid

L'international brésilien de 24 ans évoluant à Newcastle suscite les convoitises, notamment en Espagne du côté du Real Madrid. Marca rapporte que Bruno Guimarães a avoué après la victoire 5-1 contre Brentford, avoir eu une conversation avec la Maison Blanche, qui voulait remplacer Casemiro (transféré à Manchester United). « Le Real Madrid n'était qu'une conversation... ce n'était rien d'autre » explique le joueur aux huit sélections avec le Brésil.

Arrivé en janvier 2022 à St James Park, ce dernier se sent, malgré l'intérêt d'un des meilleurs clubs du monde, comme chez lui : « à Newcastle, je me sens chez moi, je n'ai jamais douté du projet, j'ai cru dès le début. J'ai toujours voulu jouer en Premier League et maintenant j'aime ça », rajoute le natif de Rio de Janeiro.