Real Madrid : Carlo Ancelotti s’agace pour Vinicius Jr

Ce vendredi, Carlo Ancelotti était de passage en conférence de presse à la veille d’affronter Osasuna en Liga. Mais le technicien italien a de nouveau été cuisiné sur Vinicius Jr (24 ans), dont le nom revient avec insistance du côté de l’Arabie saoudite. «Je suis fatigué, oui (qu’on lui en parle, ndlr). Mais je ne suis pas inquiet. Je le vois heureux et nous sommes heureux avec lui. C’est un sujet dont on parle à l’extérieur, pas ici. Lui non plus. Vinicius a hâte de faire les choses bien, comme à Manchester, et il va continuer, car il commence à retrouver une bonne forme physique après ses blessures. Je le vois très motivé. Contre City, il a subi beaucoup de pression et a fait la différence.»

La suite après cette publicité

Relancé sur le sujet, le Mister n’a pas trop su quoi répondre quand on lui a demandé si Vini Jr devait rester à vie à Madrid. «Je ne peux que commenter ce que je vois, un joueur heureux qui veut marquer l’histoire de ce club.» Enfin, il lui a été demandé si le club est en colère contre Vinicius Jr, il a répondu : «je ne sais pas.» Ancelotti ne compte pas forcément en dire plus sur ce dossier déjà brûlant.