PSG : le message de Mauricio Pochettino avant les fêtes

Avant cette courte trêve de fin d'année, le Paris Saint-Germain n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre le FC Lorient (1-1, 19e journée de Ligue 1) mercredi soir. Malgré tout, le club de la capitale a réalisé une bonne première partie de saison avec cette première place en Championnat et une qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et avant d'aller passer les fêtes avec son entourage, le technicien parisien Mauricio Pochettino a tenu à adresser un message à sa communauté.

«Nous avons eu une période intense de matchs récemment et nous terminons l'année 2021 en bonne place avec la conviction que nous pouvons être encore plus forts après cette pause. Je vous souhaite à tous une bonne santé et que vous puissiez profiter de moments avec votre famille et vos proches pendant cette période de fêtes. Joyeux Noël et Bonne Année», a écrit l'entraîneur argentin sur ses réseaux sociaux, le tout accompagné de photos de la première partie de saison.