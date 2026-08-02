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Coupe du Monde 2026 : la NFL est furieuse contre la FIFA

Par Sasha Nahon
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

L’installation de pelouses naturelles dans plusieurs stades américains pour la Coupe du Monde 2026 continue de faire débat aux États-Unis d’après L’Équipe. Alors que ces enceintes sont rapidement revenues au gazon synthétique après le tournoi, de nombreux joueurs de NFL dénoncent ce choix et réclament une généralisation des terrains en herbe naturelle.

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Le syndicat des joueurs (NFLPA) estime que les pelouses naturelles réduisent les risques de blessures et souligne que, si ces stades ont pu être adaptés pour le Mondial, ils pourraient l’être durablement pour la NFL. Les propriétaires des franchises, eux, mettent en avant le coût d’entretien, la polyvalence du synthétique pour les événements extra-sportifs et certaines contraintes liées aux infrastructures pour justifier leur choix.

Pub. le - MAJ le
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