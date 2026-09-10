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Real Madrid : Thibaut Courtois va prolonger son contrat

Par Sasha Nahon
1 min.
Les larmes de joie de Thibaut Courtois après le sacre en C1 @Maxppp

Le Real Madrid souhaite sécuriser l’avenir de Thibaut Courtois. Selon les informations de COPE, la direction madrilène doit rencontrer les représentants du gardien belge dans les prochains jours afin de discuter d’une prolongation d’une saison. Actuellement sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, Courtois serait ainsi lié au club jusqu’en 2028. À 34 ans, le portier vient d’entamer sa neuvième saison sous les couleurs madrilènes et continue de s’imposer comme l’un des joueurs les plus importants de l’effectif.

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Les discussions interviennent notamment après sa prestation exceptionnelle contre l’Inter Milan en Ligue des champions. Décisif à plusieurs reprises lors de la victoire du Real (2-1), Courtois avait largement contribué aux trois points obtenus par son équipe. Les contacts avec son entourage devraient désormais s’intensifier afin de parvenir rapidement à un accord. Arrivé en 2018 en provenance de Chelsea contre environ 35 millions d’euros, le Belge pourrait donc poursuivre son aventure madrilène au moins jusqu’à ses 36 ans.

Pub. le - MAJ le
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