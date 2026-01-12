Menu Rechercher
Commenter 2
FA Cup

FA Cup : Liverpool se qualifie pour le 4e tour

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dominik Szoboszlai @Maxppp
Liverpool 4-1 Barnsley

À la peine en Premier League (4e à 14 points du leader Arsenal) après trois matches nuls consécutifs, Liverpool espérait renouer avec la victoire à l’occasion de la rencontre du troisième tour de la FA Cup face à la modeste équipe de Barnsley (17e de D3 anglaise).

La suite après cette publicité

Les Reds ont assuré l’essentiel grâce à des réalisations signées Szoboszlai (9e) et Frimpong (36e). Phillips a bien redonné espoir aux visiteurs juste avant la mi-temps, mais la bande d’Arne Slot a su tenir bon et sceller la qualification en toute fin de match par Wirtz et Ekitike (4-1). Le club de la Mersey affrontera Brighton au tour suivant.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

FA Cup
Liverpool
Barnsley

En savoir plus sur

FA Cup The Emirates FA Cup
Liverpool Logo Liverpool FC
Barnsley Logo Barnsley
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier