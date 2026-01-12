FA Cup : Liverpool se qualifie pour le 4e tour

À la peine en Premier League (4e à 14 points du leader Arsenal) après trois matches nuls consécutifs, Liverpool espérait renouer avec la victoire à l’occasion de la rencontre du troisième tour de la FA Cup face à la modeste équipe de Barnsley (17e de D3 anglaise).

Les Reds ont assuré l’essentiel grâce à des réalisations signées Szoboszlai (9e) et Frimpong (36e). Phillips a bien redonné espoir aux visiteurs juste avant la mi-temps, mais la bande d’Arne Slot a su tenir bon et sceller la qualification en toute fin de match par Wirtz et Ekitike (4-1). Le club de la Mersey affrontera Brighton au tour suivant.