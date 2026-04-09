Ligue Europa Conference : battu logiquement par Mayence, Strasbourg condamné à l’exploit au retour

Un quart de finale de coupe d’Europe à jouer, cela n’arrive pas tous les jours, même lorsqu’il s’agit de faire seulement 200 km pour trouver son adversaire. Car c’est à Mayence que Strasbourg a vécu ce moment d’histoire, devant un public bouillant, comme souvent en Allemagne. Et il y avait fort à faire pour les hommes d’O’Neil face à une équipe impériale à domicile en Ligue Europe Conference, avec 100 % de victoires. Et cela se ressentait dès le début de la rencontre, avec une première alerte signée Weiper (2e).

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Mayence n’avait pas choisi de presser haut, plutôt de laisser venir les Strasbourgeois au milieu du terrain, et bondir sur chaque ballon perdu pour piquer en contre. Et sur un ballon mal conduit par Yassine, le milieu japonais Sano s’occupait de tout. Accélération, une-deux, nouvelle accélération et frappe enroulée (légèrement déviée) qui faisait poteau rentrant (1-0, 11e). Strasbourg démarrait très mal son quart de finale et cela ne s’améliorait pas. Le défenseur central Posch, arrivé cet hiver à Mayence, s’offrait une frappe lointaine qui forçait Penders à détourner en corner. Et c’est ce même Posch qui reprenait de volée au point de penalty le corner botté par Nebel (2-0, 18e). Un deuxième but aussi beau que le premier et des Strasbourgeois totalement dépassés par l’intensité mise par les Allemands. Et le même scénario se répétait inlassablement jusqu’à la pause, chaque perte de balle strasbourgeoise étant exploitée dans la verticalité par Mayence.

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Du mieux après la pause

Le jeu de possession de Strasbourg apparaissait totalement inefficace pendant que le jeu direct de Mayence faisait mouche. Le club alsacien mettait ainsi un temps fou à approcher la surface adverse, sans jamais y trouver de faille, finissant par perdre le cuir, pendant que Mayence avalait le terrain en contre, avec une simplicité déconcertante. Il fallait que Penders s’emploie, deux fois face à Tietz dès le début de la seconde période, pour éviter la déroute. Gary O’Neil abattait deux cartes maitresses avec les entrées d’Emegha et Moreira, pour renverser la tendance. Et cela avait un effet immédiat, avec une menace déjà plus visible pour la défense allemande.

Valentin Barco, le meilleur Strasbourgeois ce soir, se jouait des défenseurs avant d’envoyer une frappe pied gauche qui heurtait la barre (74e), et les Alsaciens se rapprochaient de la réduction du score. D’autant que Penders continuait d’effectuer des miracles et que Sieb ratait une belle occasion (78e). Mayence restait sérieux et concentré jusq’au bout pour garder sa cage inviolée et son statut de meilleure défense de Ligue Europa Conference. Strasbourg a payé cher son inexpérience européenne avec son effectif de 22 ans de moyenne d’âge, mais le Racing aurait pu sombrer davantage. L’espoir est permis pour le retour, mais il faudra montrer un bien meilleur visage à domicile.